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الرى تؤكد على جاهزية وكفاءة محطات رفع المياه خلال موسم الصيف

الأحد، 07 يوليه 2019 02:50 م
الرى تؤكد على جاهزية وكفاءة محطات رفع المياه خلال موسم الصيف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى والمهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، للتأكيد على جاهزية وكفاءة المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالى "الصيف"، وجاهزية وحدات الطوارئ للعمل أوقات الأزمات وحصر أملاك المصلحة وبناء أسوار بعد فصل الحد لمنع أى تعديات على أملاك الدولة.

وكشف عبد العاطى، أنه تم الانتهاء من إصلاح خطوط التغذية بجهود العاملين بمحطات الثوره وونش طوارئ مريوط وإعاده تشغيل محطات الثورة، والمرور على محطة صرف الخيرى بغرب الدلتا والمحطة تعمل بعدد ٤ وحدات وبكامل طاقتها ومنسوب المص _70 سم والطرد + 170 سم وذلك للوقوف على حالتها الفنية ومتابعة الأعمال ومدى انتظام العمل والورادى أثناء العطلات الرسمية فى موسم أقصى الاحتياجات المائية.

وأضاف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم إصلاح عطل مفاجئ فى كنترول الوحدة 3 بمحطة رمسيس 1 واعادة تشغيل الوحدة وتعمل بحاله جيدة، وعمل كسوة الواجهات بالطوب الوردى محطة دير السنقورية الجديدة الادارة المركزيه لمحطات مصر الوسطى الجنوبى بالمنيا، ومرور ميدانى لمحطتى المكس 1 و2 للمتابعة والحفاظ على المناسيب لموسم أقصى الاحتياجات.

كما تم تشطيب الواجهات الخارجية والدهانات الداخلية لمحطة المراشدة الجديدة، بالادارة المركزية لمحطات مصر العليا الشمالى، والمرور أيضا على محطة ترعة الطلمبات بادارة الصالحية، واستكمال أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال بمحطة ترعه الطلمبات بمجهود رجال الصيانه، والانتهاء من إصلاح الونش العلوى لعنبر الطلمبات حيث تم تغيير الكونتاكتور الخاص بالسرعات، وإصلاح ونش ماكينة شبك الأعشاب وتغير عجل ورومان البلى الخاص بالترولى.


وزارة الرى

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

الارشاد المائى

محطات المياه

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