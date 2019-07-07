الرئيس القبرصى يلتقى مسؤولة أممية الأربعاء المقبل

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أعلنت الرئاسة القبرصية، أمس،السبت، أن الرئيس نيكوس أناستاسيادس من المقرر أن يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص إليزابيث سبهار يوم،الأربعاء، المقبل.

وقالت الرئاسة القبرصية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية القبرصية (سي. إن. إيه) - إن الاجتماع سيعقد في مقر الرئاسة في ليماسول.

وأضافت أن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد بعد غد،الاثنين، لكن تم تأجيله لأن الرئيس لا يزال يتعافى من إصابة في الساق.

وكان الرئيس القبرصي قد أصيب بكسر في ساقه وسيخضع لعملية جراحية على أثرها.