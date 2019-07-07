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الرئيس العراقى: نسعى لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر

الأحد، 07 يوليه 2019 04:09 م
الرئيس العراقى: نسعى لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد أ ش أ

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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، أن بلاده تسعى لانتهاج سياسة متوازنة مع الجميع تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة للتخفيف من حدة التوتر الراهن.

وقالت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن الرئيس برهم صالح استقبل المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا جيمس جيفرى والسفير الأمريكى لدى العراق ماثيو تيولر، وأكد أهمية اعتماد الحوار الإيجابى بين جميع الأطراف لحل القضايا العالقة والأزمات، وبما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي".

وشدد الرئيس العراقى على ضرورة إيجاد تسوية سياسية للأوضاع فى سوريا، وإنهاء معاناة السوريين ومساعدتهم فى مواجهة الإرهاب مع التأكيد على حماية أمن العراق واستقراره وسيادته.

وبدوره، جدد جيفرى حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع العراق فى المجالات كافة، مؤكدا رغبة بلاده فى توسيع سبل التعاون والتنسيق المشترك بشأن الملفات والقضايا المستجدة على الصعيدين الإقليمى والدولي.

 


الرئيس العراقى

العراق

اخبار العراق

تخفيف حدة التوتر الراهن

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