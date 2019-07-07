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الرئيس السيسى عن تطبيق اتفاقية التجارة القارية: بالإرادة لا مكان للمستحيل

الأحد، 07 يوليه 2019 09:10 م
الرئيس السيسى عن تطبيق اتفاقية التجارة القارية: بالإرادة لا مكان للمستحيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان الاتفاق مع القواعد المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بجلسة إطلاق الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: "نتفق على حتمية الإسراع فى مشاورات البنية التحتية وضرورة تعزيز التكامل المالى، والتعاون مع المؤسسات المالية والإقليمية والدولية".

ودعا الرئيس السيسى سائر الجهات القائمة على تطبيق الاتفاقية إلى مواصلة الحوار البناء، وخاصة مع رواد الأعمال والمجتمع المدنى، مؤكدًا على أهمية استغلال الزخم الذى تحقق اليوم للبناء على مخرجات القمة التاريخية والإسراع فى تيرة العمل والتغلب على التحديات للوصول إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية على أرض الواقع.

وواصل: "علينا أن نثبت لأنفسنا أن حلمنا واقعى، وسيتحقق وأنه بالإرادة لا مكان للمستحيل، فأبناء القارة ينظرون إلينا وهم مفعمون بالطموحات، والمسئولية تستلزم علينا بذل كل ما لدينا".


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