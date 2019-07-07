الرئيس السورى يبحث مع وزير الشؤون الخارجية العمانى التطورات الإقليمية

دمشق أ ش أ

بحث الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الأحد، مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانى يوسف بن علوي، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية فى ظل الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه جرى بحث أيضا -خلال اللقاء الذى حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورى وليد المعلم- التحديات المفروضة على المنطقة برمتها سياسيًا واقتصاديًا وكيفية التصدى لها فى مختلف المجالات.