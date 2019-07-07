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تقديراً لجهوده العالمية فى نشر الاعتدال

الرئيس السنغالي يقلد أمين عام رابطة العالم الإسلامى وسام الدولة الأكبر

الأحد، 07 يوليه 2019 02:13 م
الرئيس السنغالي يقلد أمين عام رابطة العالم الإسلامى وسام الدولة الأكبر الرئيس السنغالي يقلد الشيخ العيسى وسام الدولة الأكبر
كتب - إسماعيل رفعت

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قلد الرئيس السنغالي مكي سال، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وسام الدولة الأكبر تقديراً لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس  للدكتور العيسى في قصر الحكم بالعاصمة السنغالية داكار، حيث ثمن الرئيس مكي سال للعيسى هذه الزيارة والتي شملت عقد المؤتمر الدولي في ضيافة جمهورية السنغال، مقدراً للرابطة جهودها وبرامجها الهادفة في عموم القارة الإفريقية وفي السنغال بوجه خاص.

بدوره قدم الدكتور العيسى شكره للرئيس مكي سال على تكريمه بوسام الدولة الأكبر، وعلى مالقيه وفد الرابطة من حفاوة وتكريم وتسهيلات لإقامة المؤتمر، معبراً عن سروره بزيارته لجمهورية السنغال والتواصل مع القيادات السياسية والدينية فيها وتقديره لثقة الرئيس مكي سال بمنحه وسام الدولة الأكبر، مؤكداً أن ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي حول العالم وبخاصة في القارة الأفريقية يمثل واجباً إسلامياً وإنسانياً تمليه قيم ديننا الحنيف ولاسيما تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات والإثنيات.

الرئيس-السنغالي-يقلد-الشيخ-العيسى-وسام-الدولة-الأكبر-(2)
الرئيس-السنغالي-يقلد-الشيخ-العيسى-وسام-الدولة-الأكبر

 

الرئيس-السنغالي-يقلد-الشيخ-العيسى-وسام-الدولة-الأكبر
الرئيس-السنغالي-يقلد-الشيخ-العيسى-وسام-الدولة-الأكبر

رابطة العالم الإسلامى

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رئيس السنغال

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