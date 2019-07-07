الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستنكر انتهاك إيران لالتزاماتها النووية

أبلغ مسئول بالرئاسة الفرنسية، رويترز بأن الرئيس إيمانويل ماكرون استنكر اليوم الأحد، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه فى الاتفاق النووى المبرم عام 2015، وهى خطوة قال إنها "انتهاك" للاتفاق.

وقال المسئول إن الرئاسة الفرنسية أكدت مجددا على الموعد النهائى الذى ينقضى فى 15 يوليو لاستئناف الحوار بين الأطراف. ولم يخض المسئول فى تفاصيل ما سيحدث عقب ذلك الموعد.

وعبرت إيران في وقت سابق اليوم عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحد أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجددا على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.