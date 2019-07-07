الدفاع المدنى السعودى ينقذ شاب محتجز فى منحدرات السودة بمنطقة عسير

وكالات الأنباء

باشرت فرق الدفاع المدنى بأبها، بلاغاً عن احتجاز شاب سعودى بمنحدرات صخرية وعرة جداً غرب متنزهات السوده المطلة على أصدار تهامة.، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وفور وصول البلاغ تم تكوين غرفة قيادة ميدانية ارتبطت بها القطاعات المساندة كافة ، وتم إحاطة أسرة الشاب المحتجز، واستدعاء الفرق التطوعية المتخصصة بهذا المجال في المنطقة لدعم المجهود، وأسهم مجموعة من فريق الإنقاذ للوصول عبر المنحدرات الصخرية إلى موقع الشاب المحتجز وتم الاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات اللازمة له، ونظراً لحلول الظلام وصعوبة التنقل عبر المنحدرات الجبلية الصخرية وتعرض المحتجز للإرهاق فقد تمركز الجميع بموقع المحتجز حتى وصول فريق الدعم الجوى المجهز في اليوم التالي.



ونظراً لصعوبة الموقع فقد ساندت قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة الجهات المشاركة وإنقاذ المحتجز إلى نقطة تمركز الآليات والإسعافات، وقدمت للمحتجز والأفراد المشاركين في إنقاذه الخدمات الإسعافية الأولية بحضور فريقين من الشؤون الصحية والهلال الأحمر، وتم نقل المحتجز للمستشفى للاطمئنان عليه.