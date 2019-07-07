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الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد

الأحد، 07 يوليه 2019 04:25 م
الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية خنشلة شمال شرقى البلاد.

وقال الوزارة - فى بيان - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) أمس، عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بولاية خنشلة شمال شرقى الجزائر".

وأضافت أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف حرس الحدود ببرج باجى مختار (جنوب) أربعة مهربين على متن شاحنة محملة بـ 19200 لتر من الوقود وطن واحد من المواد الغذائية.

وأشار الوزارة إلى أن حرس السواحل أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ8 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدى الصنع بالقالة (شمال شرق) فيما تم توقيف 14 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).

 


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