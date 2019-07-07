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الداخلية تكافئ 789 رجل شرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن

الأحد، 07 يوليه 2019 01:04 م
الداخلية تكافئ 789 رجل شرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.    
 
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 789 من رجال الشرطة " 388 ضابط – 380 فرد – 21 مجند"بالقطاعات والإدارات العامة ومديريات أمن "القاهرة، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية ، الشرقية ، السويس ، الإسماعيلية ،الدقهلية ، دمياط ، المنيا ،الفيوم ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، الإدارة العامة لأمن الموانى ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأمن المركزى".
 
جاء ذلك نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال الشهر الماضى.
 
 

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