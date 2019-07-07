الخارجية الألمانية: قلقون بشدة من إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم

حثت ألمانيا اليوم الأحد، إيران على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووى وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذى يسمح به الاتفاق.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "يساورنا قلق بالغ من إعلان إيران أنها بدأت فى تخصيب اليورانيوم فوق المستوى المسموح به وهو 3.67 %".
وتابع "نحث إيران بشدة على وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والعدول عنها".
وأضاف أن ألمانيا على اتصال مع بريطانيا وفرنسا، المشاركتين الأوروبيتين الأخريين في الاتفاق النووي، لتحديد الخطوات التالية.
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