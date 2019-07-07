الخارجية الألمانية: قلقون بشدة من إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم

(رويترز)

حثت ألمانيا اليوم الأحد، إيران على التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق النووى وذلك بعد أن أعلنت طهران عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى الذى يسمح به الاتفاق.