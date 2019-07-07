الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس باسم.ش.أ عاطل 3 سنوات مع الشغل وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط باسم.ش.ا، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز السادات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.