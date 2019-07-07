الحبس سنتين لـ 9 متهمين بخطف مواطن لطلب فدية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية، بالحبس سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "معمر القذافى يونس، منتصر على، وائل على، أحمد علي، محمد كمال، محمد رمضان، محمد رمضان، خالد محمد، جمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجنى عليه أحمد محمد على، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وخطفه لطلب فدية.