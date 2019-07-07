سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 04:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الحبس المؤقت لوزير التضامن الجزائرى الأسبق على ذمة قضايا فساد

الأحد، 07 يوليه 2019 04:06 م
الحبس المؤقت لوزير التضامن الجزائرى الأسبق على ذمة قضايا فساد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطنى الجزائرى والأسرة الأسبق
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، بحبس النائب البرلمانى جمال ولد عباس وزير التضامن الوطنى والأسرة الأسبق، مؤقتا على ذمة اتهامه فى قضايا تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير فى وثائق رسمية إبان توليه منصب وزير التضامن الوطنى والأسرة.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا قد بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية لكونه عضوا بمجلس الأمة وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى قاضى المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

جدير بالذكر أن عضو مجلس الأمة الجزائرى السعيد بركات وزير التضامن الوطنى الأسبق متهم أيضا فى نفس القضايا.

 


وزير التضامن الجزائرى الأسبق

قضايا فساد

الجزائر

أخبار الجزائر

الفساد فى الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة