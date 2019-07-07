الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بالضالع جنوبى البلاد

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تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد من تحرير مواقع جديدة فى مديرية "قعطبة" شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى أن قوات الجيش حررت مناطق"حبيل القراعيات"، و"حبيل الحريوه"، و"حبيل الباطنه"، غرب جبهة "الشخب" فى مديرية "قعطبة" عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثى التى لاذت بالفرار.

وتواصل قوات الجيش تقدمها نحو منطقة "سليم" غربى مديرية "قعطبة"؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.