التنمية المحلية: غرفة العمليات تتابع الإلتزام بالتعريفة الجديدة بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تواصل لليوم الثالث على التوالى متابعة سير الأوضاع فى كافة المحافظات عقب إعلان وزارة البترول الزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية .

وأوضحت الوزارة، أنه تم التأكيد على المحافظين بمواصلة المتابعة الميدانية لمواقف السيارات فى جميع المحافظات، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب.

وكان عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، قد أجروا جولة ميدانية بموقف الكوبرى الخشب بمنطقة بولاق الدكرور لمتابعة التزام سائقى الموقف بالتعريفة الجديدة بعد إعلان وزارة البترول التعريفية الجديدة للمواد البترولية، وخلال الجولة تم التأكيد على السائقين بسحب تراخيص غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة وإلغاء رخصة السرفيس له وتحرير محضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية.