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التنمية المحلية تستجيب لمسن وتوجه بنقله بسيارة إسعاف للمستشفى

الأحد، 07 يوليه 2019 12:27 م
التنمية المحلية تستجيب لمسن وتوجه بنقله بسيارة إسعاف للمستشفى سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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استجابت وزارة التنمية المحلية، لشكوى أحد المسنين، لطلب علاجه لسوء حالته الصحة، ووجهت الوزارة بتوفير سيارة إسعاف لنقله لتلقى العلاج بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة لقيادات الوزارة بميدان الجيزة، برفقة محافظ الجيزة، لتفقد سير العمل بعد تفعيل التعريفة الجديدة للركوب.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم توفير سيارة إسعاف للمريض، ونقله إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقى العلاج، بناء على طلبه لقربها منه.

كان قد أجرى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بموقف الكوبرى الخشب بمنطقة بولاق الدكرور، لمتابعة التزام سائقي الموقف بالتعريفة الجديدة، بعد إعلان وزارة البترول التعريفة الجديدة للمواد البترولية.


التنميه المحليه

التعريفه الجديده

اسعار البترول

اسعار السولار

اجره الميكروباص

موقف الجيزه

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