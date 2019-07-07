التموين: 8 عقود لإنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، 8 عقود شراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة لإقامة مناطق لوجستية فى محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة.

وقالت وزارة التموين، إن هناك 1200 منفذ تابع لشركات الجملة والنيل والإسكندرية، والمرحلة الأولى من جمعيتى وصلت إلى 3110 منافذ على مستوى الجمهورية والمرحلة الثانية 910 منافذ، فيما تستهدف المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتى نحو 1300 منفذ.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية، إن تكلفة هذه الاستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه وتخلق ما يقرب من حوالى 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فضلاً عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وأن الجهاز قام بعرض أكبر قدر من الفرص الاستثمارية على مجموعة من المستثمرين والمطورين وقد تقدمت أكثر من 20 شركة على هذه الفرص الاستثمارية كما سيتم يتم أيضاً التوقيع ولأول مرة على عقود شراكة مع سلاسل من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل منافذ حكومية بغرض تطويرها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أفضل للمستهلك.

وأضاف عشماوى، أنه خلال العام المالى الحالى سيطرح جهاز التجارة مجموعة أخرى من الفرص الاستثمارية فى باقى المحافظات لتغطية أكبر قدر ممكن من محافظات الجمهورية بأنماط تجارية متنوعة تناسب طبيعة كل محافظة ونمط استهلاكها ومتوسطات دخل الفرد بها والقوى الشرائية بكل محافظة وكذا كثافتها السكانية طبقاً للخريطة الاستثمارية فى قطاع التجارة.