التضامن: إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة الشهر الجارى

أكدت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة الشهر الجارى تنفيذا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أن البطاقات لذوى الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبى الوظائفى المُميكن والذى يثبت نوع وشدة الإعاقة، حيث إن بطاقة الخدمات المتكاملة لكافة الأشخاص سواء ممن يحصلون على الدعم النقدى "كرامة" أو على "الضمان الاجتماعى"، أو الذين تم رفضهم فهى من حق كافة أشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت نفين القباج فى تصريحات خاصة، أنه سيتم تسجيل كافة أشخاص ذوى الإعاقة سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بمجرد انتهاء وزارة الصحة من كافة التجهيزات خلال أغسطس المقبل، موضحة أنه على الراغبين فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء كشف طبى تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفى وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق والتعاون أيضا مع كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة المالية للتأكد من جاهزيتها لمنح الاشخاص ذوى الإعاقة الامتيازات التى تقرها بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفرها لهم الدولة حال ثبوت استحقاقهم.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل على موقع إلكترونى، ستعلن عنه وزارة الصحة والسكان، يحدد المستشفى الذى سيتم عمل إجراء الكشف الطبى بها وميعاد إجراء الكشف بالإضافة إلى تحديد الفحوصات الطبية التى يتطلبها كل نوع إعاقة.

وسيكون كل مواطن يرغب فى الحصول على بطاقة خدمات متكاملة أن يتوجه لإجراء الكشف الطبى ومعه الفحوصات المطلوبة كاملة إلى المستشفى التى تم تحديدها له، وتتلخص الخطوة التالية بعد الكشف الطبى فى إجراء التقييم الوظائفى الذى يستعين بالتقرير الطبى للمواطن ويستكمل بدوره الاستمارات المطلوب استيفاءها لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية له، ثم يقوم بإرسال كافة البيانات إلى الشركة المسئولة عن ميكنة منظومة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.