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التصريح بدفن ربة منزل لقت مصرعها بعدما صدمها قطار فى العياط

الأحد، 07 يوليه 2019 01:21 م
التصريح بدفن ربة منزل لقت مصرعها بعدما صدمها قطار فى العياط جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة سيدة لقت مصرعها بعدما صدمها قطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بإحدى قرى مركز العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى المقدم أحمد صبحى، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بمصرع سيدة فى حادث قطار بقرية القطورى، فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن سيدة أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، مما أسفر عن مصرعها فى الحال.

وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

السكة الحديد

قطار ركاب

حادث تصادم

قرية القطورى

حوادث القطارات

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