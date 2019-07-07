سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 03:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"التدخل السريع" بالدقهلية ينقذ شاب من ذوى الإعاقة من التشرد بعد وفاة والده

الأحد، 07 يوليه 2019 02:54 م
"التدخل السريع" بالدقهلية ينقذ شاب من ذوى الإعاقة من التشرد بعد وفاة والده الشاب بعد إنقاذه
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إن فريق التدخل السريع المحلى بالدقهلية استجاب لبلاغ تم تلقيه من أحد المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة للوزارة عن وجود مشرد بالشارع بمدينة شربين بلا مأوى.

وقال عبد الفتاح يوسف، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إنه فور تعامل فريق التدخل السريع المدرب مع المواطن تبين أن اسمه م .ع من ذوى الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 24 عاما يعانى من إعاقة ذهنية ألقت به إلى الشارع بعد وفاة والده ومرض والدته والذى استدعى تواجدها بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات وأصبح لا يجد من يقوم على رعايته.

وأضاف يوسف، أنه على الفور قام فريق التدخل السريع بالتعامل مع الشاب وإيداعه بدار رعاية بنبروه لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية وغيرها من الخدمات، كما وجه يوسف مديرية التضامن بالدقهلية الى متابعة حالة الام لحين تعافيها، حيث تحصل كل من الام والشاب على معاشات ضمانية من الوزارة.

 


التضامن

التدخل السريع

الدقهلية

ابن من ذوى الإعاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة