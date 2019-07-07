"التدخل السريع" بالدقهلية ينقذ شاب من ذوى الإعاقة من التشرد بعد وفاة والده

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إن فريق التدخل السريع المحلى بالدقهلية استجاب لبلاغ تم تلقيه من أحد المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة للوزارة عن وجود مشرد بالشارع بمدينة شربين بلا مأوى.

وقال عبد الفتاح يوسف، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إنه فور تعامل فريق التدخل السريع المدرب مع المواطن تبين أن اسمه م .ع من ذوى الاحتياجات الخاصة ويبلغ من العمر 24 عاما يعانى من إعاقة ذهنية ألقت به إلى الشارع بعد وفاة والده ومرض والدته والذى استدعى تواجدها بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات وأصبح لا يجد من يقوم على رعايته.

وأضاف يوسف، أنه على الفور قام فريق التدخل السريع بالتعامل مع الشاب وإيداعه بدار رعاية بنبروه لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية وغيرها من الخدمات، كما وجه يوسف مديرية التضامن بالدقهلية الى متابعة حالة الام لحين تعافيها، حيث تحصل كل من الام والشاب على معاشات ضمانية من الوزارة.