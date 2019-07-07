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التأمين الصحى الشامل: قبول علاج غير المسددين للاشتراكات بالطوارئ لحين السداد

الأحد، 07 يوليه 2019 03:30 ص
التأمين الصحى الشامل: قبول علاج غير المسددين للاشتراكات بالطوارئ لحين السداد التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المنتفع بالتغطية التأمينية الصحية يتم قبول علاجه بالطوارئ حال عدم سداده للإشتراكات المتعلقة بالمنظومة  ويتم بعدها تحصيل الإشتراكات المتأخرة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل : للمؤمن علية الحق فى الحصول على الخدمة بعد سداد الإشتراكات المتاخرة دفعة وأحدة أو على أقساط وفقا لما تقررة الهيئة وفى الحالات التى يتعذر فيها سداد المتأخرات دفعة وأحدة لابد أن يدعم طلب المؤمن علية بحث للحالة الإقتصادية والإجتماعية من الجهات التى تحددها الهيئة .

يشار إلى أنه من أهم مميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هى حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دوت تمييز، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.


التأمين الصحى الشامل

غير المسددين للاشتراكات

الطوارئ

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