البيئة تبحث التعاون مع جامعة حلوان للتوعية بفوائد تدوير المخلفات

عقدت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجامعة حلوان اجتماعًا تنسيقيًا لبحث التعاون فى مجال إعادة تدوير المخلفات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، فى إطار تفعيل خطة وزارة البيئة فى تنفيذ مبادرة المشاركة المجتمعية للتوعية بمنظومة النظافة للشباب والمجتمع المدنى بمشاركة شباب الجامعات.

وتناول الاجتماع تنفيذ عدد من الأنشطة البيئية ومنها إنشاء وحدة لإدارة المخلفات داخل الجامعة، وتنفيذ خطة توعية مع بداية العام الدراسى المقبل لرفع الوعى البيئى لدى طلبة الجامعة، والتدريب على كيفية الاستفادة الكاملة من المخلفات بمشاركة التخصصات المختلفة من كليات الجامعة، مما يكون له مردود اقتصادى يعمل على تنمية موارد الجامعة.