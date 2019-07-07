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البحرين تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مقرًا أمنيًا بأفغانستان

الأحد، 07 يوليه 2019 11:24 ص
البحرين تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مقرًا أمنيًا بأفغانستان عناصر من الجيش الافغانى
المنامة /أ ش أ/

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أدانت البحرين، ‏اليوم الأحد التفجير الإرهابى الذى استهدف مقرًا أمنيًا فى إقليم غازنى بأفغانستان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من بينهم أفراد لقوات الأمن، معربة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة لأهالى وذوى الضحايا،، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة خارجية البحرين - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - وقوف البحرين إلى جانب أفغانستان فى جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مشددة على موقفها الذى ينبذ كافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وتجفيف منابع تمويلها.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة فى أفغانستان وحيد الله ميار قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى الذى تبنته حركة طالبان بسيارة مفخخة قرب مكتب لمديرية الأمن الوطنى بمدينة (غازني) إلى 12 قتيلا و179 مصابا.

 


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