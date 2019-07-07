الباييس تنشر كاريكاتير عن اللقاء التاريخى بين ترامب وكيم جونج

كتبت فاطمة شوقى

نشرت صحيفة "الباييس" الإسبانية كاريكاتير يوضح اللقاء التاريخى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى الجانب الجنوبى لقرية بانمونجوم الحدودية فى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

وعبر ترامب لفترة وجيزة الحدود بين الكوريتين إلى الشمال ليصبح أول رئيس أمريكى على الإطلاق تطأ قدماه كوريا الشمالية، وانضم رئيس كوريا الجنوبية إلى دونالد ترامب وكيم جونج أون.

وقال كيم جونغ أون إن العلاقات "الرائعة" مع ترامب "تساعدنا على تجاوز العقبات"، فى وقت يخيم الجمود على المفاوضات النووية بين البلدين الخصمين تاريخيا.

وأعرب ترامب عن رغبته استقبال كيم جونج أون فى واشنطن، فقال "مستعد لدعوته حالا إلى البيت الأبيض".