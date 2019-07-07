سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 04:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الانتهاء من قانون الصيد وخريطة على ساحل البحر الأحمر للاستزراع السمكى

الأحد، 07 يوليه 2019 03:37 م
الانتهاء من قانون الصيد وخريطة على ساحل البحر الأحمر للاستزراع السمكى الاستزراع السمكى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية، عن تحقيق الهيئة لمستهدفاتها الكمية والنقدية للعام المالى 2018/2019 والانتهاء من تحديث قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، موضحًا أنه تم عمل خريطة و تنفيذ رفع مساحى وتحديد الأماكن التى يمكن استغلالها على ساحل البحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى.

وقال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه خلال عرض التقرير السنوى على وزارة الزراعة، والذى حصل لـ"اليوم السابع" عليه، تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى على تنمية البحيرات والمسطحات المائية ونهر النيل من خلال زيادة انتاج أسماك البلطى والمبروك بأنواعه "عادى – فضى – حشائش" لزيادة المخزون السمكى والمقاومة البيولوجية وتطهير المجرى المائى للمسطحات المائية من الحشائش.

وأضاف رئيس الثروة السمكية، أن إنتاج ما يقرب من 180 مليون وحدة زريعة لاستغلالها فى تنمية البحيرات والمسطحات المائية وأيضاً إمداد المزارع السمكية باحتياجاتها، مؤكدًا استغلال المساحات الشاسعة ببعض المفرخات لإنتاج أسماك مائدة "بلطى – عائلة بورية – مبروك" بمعدل 120 طن، بالإضافة إلى تصدير بعض أنواع الزريعة "بلطى – عائلة بورية – مبروك" لدول الأردن والكويت.


قانون الصيد

الاستزراع السمكى

المسطحات المائية

اسماك البلطى

الثروة السمكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة كفر الشيخ تبحث إنشاء حاضنة تكنولوجية للذكاء الاصطناعى فى الاستزراع السمكى

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:28 م

خلال لقائه السيسى.. رئيس موزمبيق يبدى انبهاره بمصر وإنجازات الرئيس.. نيوسى يهنئ القاهرة بالافتتاح الأسطورى لـ أمم أفريقيا.. ويؤكد: نسعى لإقامة مشروعات مشتركة فى التعليم والنقل والمواصلات والاستزراع السمكى

السبت، 22 يونيو 2019 03:33 م

مصر تحتل المركز الثامن عالميا والأول إفريقيا فى مجال الاستزراع السمكى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:12 م

"علوم الإسكندرية" تناقش مع وفد صينى المشروع المشترك فى مجال الاستزراع السمكى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:03 م

صور .. تعرف على تفاصيل مراحل الإنتاج بمشروع الإستزراع السمكى بالوادى الجديد

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة