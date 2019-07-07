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الانتهاء من إصلاح خط المياه الرئيسى المتسبب فى هبوط أرضى بالسنطة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:13 ص
الانتهاء من إصلاح خط المياه الرئيسى المتسبب فى هبوط أرضى بالسنطة إصلاح خط المياه الرئيسى
الغربية - محمد طارق

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انتهى مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسنطة، تحت إشراف المهندس محمود سرحان رئيس الفرع، من الإصلاحات بخط المياه الرئيسى والذى كان قد تسبب فى هبوط أرضى مفاجئ بطريق "السنطة - شرشابة" أمام مجمع المدارس.
 
 
وكان طريق "السنطة - شرشابة "، أمس السبت، قد شهد هبوطا أرضيا مفاجئا أمام مجمع المدارس، بسبب كسر فى خط المياه الرئيسى.
 
 
وعلى الفور انتقل أحمد المغاورى سليمان نائب رئيس المدينة لموقع الهبوط الأرضى أمام مجمع المدارس بطريق "السنطة - شرشابة" فور إخطاره بالواقعة، وتم تشكيل فريق عمل ترأسه، وتم تأمين موقع الهبوط للبدء فى إصلاح كسر بخط المياه الرئيسى، وتم السيطرة على المياه بتركيب بدالة لسحب المياه من الخط، وجارى عمل التجهيزات لإصلاح الخط.
 
 
وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة بقائدى السيارات والمركبات على الطريق بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

 


السنطة

هبوط ارضي

طريق السنطة شرشابة

مجلس مدينة السنطة

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