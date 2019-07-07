الاستخبارات الأفغانية تعتقل أستاذًا جامعيًا للاشتباه بتجنيد مقاتلين لداعش

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أعلن جهاز المخابرات الأفغانى، إلقاء القبض على أستاذ جامعى وعدد من الطلاب؛ للاشتباه فى تجنيدهم مقاتلين لصالح تنظيم داعش الإرهابى.

وأوضحت المديرية الوطنية للأمن الأفغانى - فى بيان اليوم الأحد أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أنه جرى اعتقال أستاذ وطلاب بجامعة كابول بتهمة تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم داعش، حيث أن الأستاذ الجامعى كان يقوم أولًا بدعوة الشباب والطلبة لاتباع الفكر السلفى، ومن ثم تجنيدهم للتنظيم.

وأضافت أن اثنين من المعتقلين متهمان بالضلوع فى 3 اعتداءات بالعاصمة كابول، منوهة بأن اثنين من المعتقلين اعترفوا بأنهم تم تجنيدهم في صفوف داعش، وأن قادة تجنيد (داعش) كانوا فى البداية يقومون بدعوة المجندين إلى السلفية ثم إلى صفوف التنظيم.

ويشار إلى أن تنظيم (داعش) الإرهابى لم يعلق على التقرير حتى الآن