سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 05:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة لبحث الاتفاق النووى مع إيران

الأحد، 07 يوليه 2019 04:54 م
الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة لبحث الاتفاق النووى مع إيران ايران
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الأوروبى دراسة عقد قمة طارئة لبحث الاتفاق النووى مع إيران، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية. 

 

وكانت إيران، قد أكدت صباح الأحد أنها ستزيد نسبة اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3.67% وهى النسبة المسموح بها طبقا للاتفاق النووى، لتتخلى عن تعهد جديد قطعته حيال الأسرة الدولية وستبدأ اليوم بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق المبرم فى 2015 حول برنامجها النووى، فى خطوة من شأنها تحدى المجتمع الدولى والضغط على شركاء الاتفاق النووى من البلدان الأوروبية، والعودة بالملف النووى للمربع الأول الذى يثير شكوك المجتمع الدولى.

 


ايران

الاتحاد الاوروبى

اخبار ايران

ايران والاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحيفة أرجنتينية تنشر كاريكاتير عن التوتر المتصاعد بين إيران وأمريكا

الأحد، 07 يوليه 2019 03:33 م

بريطانيا: على إيران وقف انتهاك الاتفاق النووى فورا والعودة عن خطواتها

الأحد، 07 يوليه 2019 03:21 م

الخارجية الألمانية: قلقون بشدة من إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم

الأحد، 07 يوليه 2019 03:12 م

روسيا تدعو إيران للامتناع عن التصعيد لعدم تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي

الأحد، 07 يوليه 2019 02:03 م

إيران تتحدى المجتمع الدولى.. طهران ترفع تخصيب اليورانيوم لمستوى يحظره الاتفاق النووى.. كبير المفاوضين يلقى بالكرة فى ملعب أوروبا ويهدد بالتصعيد.. تقارير مرتقبة من مفتشى الطاقة الذرية واجتماع مع واشنطن

الأحد، 07 يوليه 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة