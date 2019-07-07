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الاتحاد الأوروبى يحث إيران على الكف عن اتخاذ إجراءات تقوض الاتفاق النووى

الأحد، 07 يوليه 2019 05:47 م
الاتحاد الأوروبى يحث إيران على الكف عن اتخاذ إجراءات تقوض الاتفاق النووى الاتحاد الاوروبى
رويترز

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حث الاتحاد الأوروبي، اليوم،الأحد، إيران على وقف التصرفات التي تقوض الاتفاق النووي لعام 2015 قائلا إنه على اتصال بالأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وقد يؤسس لجنة مشتركة لبحث القضية.

 

وقالت مايا كوتشيانيتش المتحدثة باسم فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان "نحن قلقون بشدة من إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المنصوص عليه عند 3.67 في المئة.

 

وتابعت:"نحث إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي لا تتماشي مع التزاماتها والعدول عنها... نحن على اتصال بالأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فيما يتعلق بالخطوات التالية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك (تشكيل) لجنة مشتركة".

 


الاتحاد الاوروبى

ايران

الاتفاق النووى

تخصيب اليورانيوم

اوروبا

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