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الإمارات والسعودية تدخلان قائمة الـ20 الكبار فى الاستثمار الخارجى

الأحد، 07 يوليه 2019 01:00 ص
الإمارات والسعودية تدخلان قائمة الـ20 الكبار فى الاستثمار الخارجى منظمة الاونتكاد ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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دخلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن الـ20 دولة الكبار التى لها استثمارات أجنبية فى الخارج بنهاية عام 2018، ومقارنة بعام 2017.

وقالت الأمم المتحدة من خلال تقرير منظمة الاونتكاد للتجارة والتنمية، أن اليابان تصدرت دول العالم فى حجم الاستثمارات الأجنبية التى تقام فى الخارج.

وبحسب تقرير منظمة الاونتكاد للتجارة والتنمية، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه فإن اليابان استثمرت نحو 143 مليار دولار فى الخارج عام 2018، مقارنة بـ160 مليار دولار عام 2017.

واستثمرت الصين نحو 130 مليون دولار قى الخارج مقارنة بـ158 مليار دولار عام 2017، فيما استثمرت بريطانيا نحو 50 مليار دولار، مقارنة بـ115 مليار دولار.

كما استثمرت ألمانيا نحو 77 مليار دولار، مقابل 92 مليار دولار،وبلغت استثمارات هونج كونج نحو 85 مليار دولار فى 2018، مقابل 87 مليار دولار عام 2017.

واستثمرت كندا نحو 50 مليار دولار فى الخارج، مقابل 80 مليار دولار، وبلغت استثمارات سنغافورة نحو 37 مليار دولار، مقابل 44 مليار دولار، كما بلغت استثمارات فرنسا نحو 102 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار فى 2017.

واستثمرت إسبانيا 32 مليار دولار، مقابل 40 مليار دولار، فيما استثمرت روسيا 36 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار، وبلغت استثمارات جمهورية كوريا نحو 39 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار، وهولندا استثمرت 59 مليار دولار مقابل 28 مليار دولار.

واستثمرت إيطاليا 21 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار، واستثمرت السويد 20 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار وتايلاند استثمرت 18 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار، واستثمرت الإمارات 15 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار، وتايوان استثمرت 18 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار.

واستثمرت السعودية 21 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار، واستثمرت سويسرا 27 مليار دولار، وايرلندا 13 مليار دولار.

يلاحظ أن هناك العديد من الدول ذات الاستثمارات الأجنبية المرتفعة وما تزال استثمارتها فى مصر دون المستوى مما يستدعى تكثيف التعاون معها مثل اليابان وهونج كونج وسنغافورة وإسبانيا وكندا والسويد.

 

تدفق الاستثمارت الخارجية
 

 


الاستثمار الاجنبى المباشر

الاونتكاد

منظمة الاونتكاد للتجارة والتنمية

تقرير الاقتصاد العالمى

السعودية الامارات

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