الإمارات تؤجل اطلاق القمر الصناعى "عين الصقر" لسوء الأحوال الجوية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت الإمارات، اليوم، تأجيل إطلاق القمر الصناعى "عين الصقر/1 " لموعد سيتم تحديده لاحقا، اعتمادا على تحسن الظروف الجوية وملاءمتها لمتطلبات الاطلاق العالمية.

وبحسب وكالة وام، جاء القرار نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية غير الملائمة وارتفاع الرياح فوق مركز "غيانا" الفضائى على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية.