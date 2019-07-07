الإمارات تؤجل اطلاق القمر الصناعى "عين الصقر" لسوء الأحوال الجوية

قررت الإمارات، اليوم، تأجيل إطلاق القمر الصناعى "عين الصقر/1 " لموعد سيتم تحديده لاحقا، اعتمادا على تحسن الظروف الجوية وملاءمتها لمتطلبات الاطلاق العالمية.
الإمارات تؤجل اطلاق القمر الصناعى "عين الصقر" لسوء الأحوال الجويةالأحد، 07 يوليه 2019 12:56 م
عين الصقر
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وبحسب وكالة وام، جاء القرار نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية غير الملائمة وارتفاع الرياح فوق مركز "غيانا" الفضائى على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية.
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