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وإنشاء كباري جديدة بمدينة 6 أكتوبر..

الإسكان: تطوير الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 10,6كم

الأحد، 07 يوليه 2019 11:19 ص
الإسكان: تطوير الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 10,6كم اكتوبر الجديدة
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يجري تنفيذ القطاع الثاني من تطوير المحاور والطرق الرئيسة بمدينة 6 أكتوبر، بتطوير الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر بطول 10,6 كم، كما يتم إنشاء عدد من الكباري الجديدة، ضمن خطة تطوير المحاور والطرق الرئيسية وإنشاء محاور جديدة بالمدينة.
 
وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن المشروع تنفذه شركة "بتروجيت"، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق  الفاصل السكنى الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، ليصبح بعرض يتراوح ما بين 56 و82 متراً  بدلاً من 30 مترا، وهو عبارة عن 4 حارات رئيسية و2 حارة خدمية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ الأعمال الصناعية لعدد من الكباري التي يتم إنشاؤها، منها تنفيذ أعمال القواعد والأعمدة لكوبري المحور المركزي بطول 1320 مترا، وكذا تنفيذ أعمال القواعد لكوبري جمال عبد الناصر بطول 1200 متر، وكوبري البوليفارد بطول 1040 مترا، والتي تعمل على تسهيل الدوران إلى الخلف بدلاً من الدوران السطحي وكذا تفادي عوائق السير على الطرق.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح تنفيذ أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر وإنشاء كباري جديدة، وذلك لتخفيف التكدس  المروري، ولتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

محاور الطرق والكبارى

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