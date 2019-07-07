الإثنين والثلاثاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمركز الفتح بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، عن انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات عن بعض القري دائرة المركز غدا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، نظرًا لأعمال الصيانة ببعض المحولات الكهربائية.

وأضافت أن المناطق التي تتأثر بانقطاع الكهرباء يوم الاثنين هي:" بني مر - الناصرية - غرب الطريق - بني زيد الأكراد - جزيرة الواسطى - المعصرة".

فيما يتم قطع الكهرباء يوم الثلاثاء عن مناطق:" جزيرة بنى مر - المرشحات - الناصرية شرق الترعة - مساكن الفتح - اولاد سراج - تل اولاد سراج - منشية المعصرة - بنى طالب بحرى البلد - الكلابات الغربية - الواسطى جامع العباس - بنى مر - العصارة".