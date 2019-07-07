الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى باب عظيم من أبواب التكافل المجتمعى

أكدت وزارة الأوقاف، أنه قد ثبت بالتجربة العملية من خلال تجربة وزارة الأوقاف المصرية، بأن مشروع صكوك الأضاحى باب واسع من أبواب التكافل المجتمعى، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين، ويسهم بقوة فى قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التى كانت تستغل مثل هذه المناسبات فى محاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين أو متعاطفين تحت مظلة أعمال الخير.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: "فى حين نعمل جاهدين على توصيل العطاء إلى مستحقيه الحقيقيين بكل عزة وكرامة، ودون أى مقابل، فهذا حقهم وواجبنا، ويسرنا أن نشكر كل من دعموا ويدعمون هذا المشروع بالجهد أو المال أو المساندة الإعلامية أو اللوجستية ومن نعدهم شركاء حقيقين لنا فى خدمة المجتمع".