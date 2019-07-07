الأوقاف: مؤتمر سانت كاترين لتسامح الأديان رسالة سلام للعالم

كتب – إسماعيل رفعت

أكدت وزارة الأوقاف، أن مؤتمر سانت كاترين لتسامح الأديان رسالة سلام وتسامح للعالم كله لإبراز التجربة المصرية الفريدة في فهم صحيح الدين وفقه العيش المشترك بين الناس جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق ، وتحقيق أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ، كما أنه رسالة لمدى تحقق الأمن والأمان في ربوع الوطن ، وإبراز لما تضمه مصرنا العزيزة من معالم طبيعية وسياحية فريدة وخلابة وساحرة .

وأضافت الوزارة، خلال اجتماع ضم وزراء حول ملتقى الاديان، أن اجتماع بحث اقامة المؤتمر ضم قامات وطنية تنفيذية وبرلمانية وشعبية إنما هو إجماع على التسامح الديني، وإعلاء لقيم المواطنة ودليل على عمق الانتماء الوطني، كما أن الحضور على هذا المستوى العالي يأتي تقديرًا لدعوة كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، اللذين يسعان الجميع بكرم أخلاقهما.