الأنبا مقار يزور كنائس وسط كندا بتكليف من البابا تواضروس

بدأ الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان زيارة رعوية لكنائس وسط كندا، وذلك بناء على تكليف البابا تواضروس الثانى.

وخلال زيارته الرعوية بكندا صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا صموئيل بتورنتو، ثم عقد اجتماعًا للآباء كهنة المنطقة وألقى كلمة روحية عن "أهمية الافتقاد".

كان الأنبا مقار قد زار أيضًا كنائس وسط كندا، وصلى العديد من القداسات، وعقد بها عدة اجتماعات روحية للأسر والخدام والشباب،تأتى زيارة الأنبا مقار لوسط كندا فى إطار متابعة العمل الرعوى بها بناء على تكليف قداسة البابا لنيافته بالإشراف الروحى والإدارى عليها.