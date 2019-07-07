سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأنبا مقار يزور كنائس وسط كندا بتكليف من البابا تواضروس

الأحد، 07 يوليه 2019 01:36 م
الأنبا مقار يزور كنائس وسط كندا بتكليف من البابا تواضروس الأنبا مقار يزور كنائس وسط كندا
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان زيارة رعوية لكنائس وسط كندا، وذلك بناء على تكليف البابا تواضروس الثانى.

 

وخلال زيارته الرعوية بكندا صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا صموئيل بتورنتو، ثم عقد اجتماعًا للآباء كهنة المنطقة وألقى كلمة روحية عن "أهمية الافتقاد".

 

كان الأنبا مقار قد زار أيضًا كنائس وسط كندا، وصلى العديد من القداسات، وعقد بها عدة اجتماعات روحية للأسر والخدام والشباب،تأتى زيارة الأنبا مقار لوسط كندا فى إطار متابعة العمل الرعوى بها بناء على تكليف قداسة البابا لنيافته بالإشراف الروحى والإدارى عليها.

 


الانبا مقار

كنائس وسط كندا

زيارة رعوية

اسقف العاشر من رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. دير الأنبا مقار يرفع قداس الذكرى الـ13 لوفاة القمص متى المسكين

السبت، 08 يونيو 2019 09:48 ص

البابا تواضروس يزور دير الانبا مقار ويعقد اجتماعات خاصة بالرهبان

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:28 م

السلام يعود لدير الأنبا مقار بعد تجاوز قضية "القتل".. مصادر بالنطرون: الراهب بترونيوس أمين الدير يرفع تقاريرًا دورية للبابا تواضروس عن الأوضاع داخله وينفى وجود خلافات بين الرهبان الشيوخ و"وديد" تلميذ متى

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:26 ص

"فليكن عهدى فى لحمكم أبديًا".. فى اليوم الثامن من ميلاده.. الأقباط يحتفلون بعيد ختان المسيح بالطقس الفرايحى.. الأنبا مقار: الختان شريعة بدأت مع "إبراهيم" ونسله والمسيح يطلب ختان القلب من الشهوات والخطايا

الإثنين، 14 يناير 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة