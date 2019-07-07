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الأنبا بيمن يستقبل رفات الشهيد إستفانوس فى احتفالية بكنيسة قوص

الأحد، 07 يوليه 2019 01:51 م
الأنبا بيمن يستقبل رفات الشهيد إستفانوس فى احتفالية بكنيسة قوص الأنبا بيمن يستقبل رفات الشهيد إستفانوس باحتفالية بكنيسة قوص
كتبت سارة علام

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احتفلت كنيسة الشهيد إستفانوس بمدينة قوص، بإيبارشية قوص ونقادة أمس باستلام جزء من رفاته الذى يحمل اسمه، والملقب برئيس الشمامسة وأول الشهداء.
 
وحمل الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، بالاشتراك مع الأنبا موسى أسقف الشباب، الرفات، تتقدمهم فرق الكشافة بموسيقاها وعروضها المميزة، فيما رتل خورس الشمامسة ألحان الفرح، تعبيرًا عن حفاوتهم بشفيع كنيستهم.
 
وخلال صلاة العشية تم تطييب الرفات ووضعه في الأنبوبة الخاصة به، ووقع الأبان الأسقفان على الوثيقة الخاصة به وسبح كورال ني أنجيلوس التابع للإيبارشية عدد من التسابيح من بينها التمجيد الخاص بالشهيد إستفانوس.
 
فى المراجع المسيحية فإن القديس إستفانوس أول الشهداء هو باب الشهداء وطريق القديسين وزعيم الاستشهاد، اسمه معناه “تاج” أو “إكليل من الزهور”، لذلك تقول عنه الأنشودة بأنه إكليل فائق البهاء، وأن الحجارة التي رُجم بها حصلت له كدرجات إلى الصعود للمجد السماوي.
 
كان القديس إستفانوس الشهيد يهودي الجنس وتلميذاً لغمالائيل معلم الناموس كما قال البعض. وأول الشمامسة السبعة الذين أقامهم الرسل في أورشليم للاعتناء بأمر الفقراء وتوزيع الصدقات عليهم. 

انبا بيمن

اسقف قوص ونقادة

القديس اسطفانوس

كنائس قوص

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