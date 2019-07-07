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الأمم المتحدة تدعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

الأحد، 07 يوليه 2019 04:42 م
الأمم المتحدة تدعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الأمم المتحدة
أ ش أ

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أكدت الأمم المتحدة دعمها لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى وقعت عليها 54 دولة ودخلت حيز النفاذ فى 30 مايو الماضى.
وقالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد - فى كلمة لها خلال القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر اليوم - : إن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع المؤسسات الأفريقية لتعبئة الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية..مؤكدة أن الدول الأفريقية تحتاج إلى زيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لضمان الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وأشارت أمينة محمد - النيجيرية الجنسية - إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية سوف تسهم في خلق الوظائف وتسهيل نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات الجديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية وتنوعها ، وستدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية بالقارة الأفريقية.
وقالت : إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية سوف تعزز النمو الاقتصادي الذي تقوده التجارة بالدول الأفريقية ، وستعد أداة فعالة لإطلاق المحفزات الإبداعية بتلك القارة وستدعم الاستقرار والازدهار الاقتصادي بأفريقيا وتحقيق الأهداف التنموية الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ..مؤكدة أن الأمم المتحدة سوف تدعم الجهود الأفريقية الرامية إلى ضمان الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية.
وكان عدد الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية قد ارتفع إلى 54 دولة بعد توقيع نيجيريا وبنين عليها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لقمة نيامي.


الأمم المتحدة

اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

النيجر

نيامى

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