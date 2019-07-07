"الأعلى للتعليم التكنولوجى": إضافة 3 كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية

كتب وائل ربيعى

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعه الأول بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، فى بداية الاجتماع أشار المجتمعون إلى صدور قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 والذى يعد نقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر.

وأكد المجلس أن هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفنى بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التى يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتى وضعت بناءا على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.

كما أكد الاجتماع ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفنى، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجى بين أفراد المجتمع، مطالبا بتحديد احتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة فى مختلف القطاعات الصناعية والفنية التى يحتاجها المجتمع.

ولفت المجلس إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة بمختلف الوزارات بما يساهم فى وضع منظومة محددة لتطوير التعليم التكنولوجى، مؤكدًا ضرورة إنشاء مراكز لتوظيف خريجى الجامعات التكنولوجية بما يسهم فى تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجى.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد الحيوى أنواع التعليم الفنى، مشيرًا إلى مهام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى والتى تتمثل فى وضع السياسات العامة للتعليم الفنى فى مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بهذا النوع من التعليم، ووضع النظم العامة، وإعداد الخطط الإستراتيجية، وإبداء الرأى فى التعليم التكنولوجى، وتوزيع الأدوار والتنسيق بين الوزارات والتعليم العالى، وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 بهدف تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشى مع النظم الدولية، مضيفا الوضع الراهن لخريجى الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى.

وأضاف الدكتور الحيوى أن أهمية الجامعة التكنولوجية تتمثل فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، موضحاً رؤية الجامعة ورسالتها والتى تتمثل فى تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية فى التعليم الجامعى، وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى قادرون على المنافسة والعمل الجماعى والابتكار.

وافق المجلس على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعات التكنولوجية وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقوسينا، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة المصرية الكورية ببنى سويف تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرارا بإنشائها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وأهمية تلبية احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى، وتطوير المناهج التعليمية، والتدريب، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتدريبهم بهدف الاستفادة منهم فى سوق العمل.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى يضم فى عضويته كل من: أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية الثلاثة، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة، وممثلين لعدد من الوزارات.

وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة فى ثلاث جامعات "القاهرة الجديدة - قويسنا - بنى سويف" فى شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.