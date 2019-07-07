"الأعلى للإعلام" يخاطب "الصحة" للتحقيق فى شكوى الصحفيين ضد المتحدث الإعلامى

خاطب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الصحة والسكان، للتحقيق فى شكوى الصحفيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات وزارة الصحة فى مختلف الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية.

وجاء فى الخطاب، أن شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التى تعيقهم من القيام بدورهم فى نقل الأخبار والمعلومات تتمثل فى عدم تواصل المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة معهم وعدم الرد على اتصالاتهم وعدم استقبالهم فى مكتبه، مؤكدا أن المجلس الأعلى لديه ما يؤكد صدق الشكوى.