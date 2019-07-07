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الأرصاد الإسبانية تنشر "صور توضيحية ملونة" عن تغيير درجات الحرارة القرن الماضى

الأحد، 07 يوليه 2019 01:48 م
الأرصاد الإسبانية تنشر "صور توضيحية ملونة" عن تغيير درجات الحرارة القرن الماضى "صور توضيحية ملونة" عن تغيير درجات الحرارة فى القرن الماضى
كتبت فاطمة شوقى

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نشرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية صورة تبدو وكأنها لوحة تجريدية، وهى التى توضح مدى تغير درجات الحرارة فى العالم فى القرن الماضى من الانخفاض إلى الارتفاع.

 

ووفقا لصحيفة "خينبيتا" الإسبانية فإن هذه الصور ملونة بدرجات الأزرق تمثل درجات الحرارة المنخفضة بينما الألوان الدافئة وهو درجات الأحمر تمثل ارتفاع درجات الحرارة.

 

والصور الخاصة بإسبانيا ، توضح كيفية تغير درجات الحرارة منذ 1901 وحتى 2018.

 

 وشهدت أوروبا ارتفاع فى درجات الحرارة وصلت فى بعض الدول الى 45 درجة مما أدى إلى فرض حالة الطوارئ، وأدت إلى العديد من الضحايا، كما أدت إلى وجود العديد من الحرائق خاصة فى إسبانيا.

 


اوروبا

اسبانيا

درجات الحرارة

الولايات المتحدة

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