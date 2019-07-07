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الأردن وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى

الأحد، 07 يوليه 2019 06:13 م
الأردن وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد
أ ش أ

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بحث وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد، اليوم الأحد مع السفير الفرنسى فى عمان دافيد بيرتولوتى سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين خاصة فى المجالات الأمنية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أنه تم التطرق - خلال اللقاء - إلى الأزمة السورية وتأثيرها على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكد حماد أن العلاقات بين البلدين متينة لاسيما في الجانب الأمني وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن الأردن يتطلع إلى شراكات أوسع مع دول العالم المتقدم.
بدوره، أكد السفير الفرنسي عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والمستوى المميز من التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، مبديا رغبة بلاده في الاستمرار في تطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.


الأردن

فرنسا

العلاقات الفرنسية الأردنية

سلامة حماد

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