"اقتصادية البرلمان" تناقش خطة الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى.. الأحد المقبل

كتب عبد اللطيف صبح

تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد المقبل، نظر مشروع قانون مقدم من النائب ياسر عمر محمد وآخرين بشان تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كما تناقش اللجنة أيضا طلبا الإحاطة المقدمان إلى وزيرى التجارة والصناعة والمالية من النائب ممدوح عمارة، بشأن إيقاف تصدير البضائع والسلع المصرية إلي دولة السودان، ومن النائب سعيد حساسين، بشأن ارتفاع أسعار السيارات رغم تطبيق (زيرو جمارك) على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

بالإضافة إلى طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة جواهر سعد الشربيني، إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن حظر استيراد أرز الشعير، والذى يمثل الوجبة الأساسية لكل الشعب المصري، وبشأن رفع سعر توريد بنجر السكر نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

ومن المُقرر أن تناقش اللجنة يوم الأحد طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير قطاع الأعمال العام، والمقدمة من، النائب أحمد سميح جلال الدين بشأن قرار الوزير بدمج كلا من شركة الصناعات الكيماوية وشركة مصر للمستحضرات الطبية، وما نتج عنه من قلق وتوتر بين العاملين، ومن النائبة ثريا الشيخ بشأن عدم إعادة تشغيل شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو) وذلك رغم الحكم القضائي الصادر بإعادة تشغيل الشركة وعمل جمعية عمومية وتشكيل مجلس إدارة وتبعيتها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومن النائب محمد أحمد فؤاد بشأن ما صرح به وزير قطاع الأعمال العام حول اعتزام الوزارة ، بيع ما يقرب من 20 مليون متر من أراضي اصول الشركات التابعة للوزارة.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين للاستماع إلى بيان الدكتورة وزيرة البيئة وعرض تقديمى عن برنامج عمل وزارة البيئة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك علي المناخ الاقتصادى والاستثمار ككل، وفقاً لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 20/30.

كما تناقش اللجنة يوم الإثنين طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية والمقدمة من، النائبة أنيسة عصام حسونة، بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل في التظلمات، والنائب حسين غيته، بشأن عدم التزام عدد من بقالي التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية.

وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: السيد فؤاد كوش، برديس سيف الدين، إيهاب منصور، جمال أدم) بشأن حرمان ووقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين ، وعدم صرف السلع التموينية وذلك لإصدار فواتير استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهرياً ، وهذا ليس المبرر الوحيد لوقف الدعم التمويني للمواطنين ، رغم تقدمهم بتظلمات من هذا الوضع.

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء للاستماع إلى الدكتورة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري حول برنامج عمل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وخطة الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي خلال الفترة الراهنة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 20/30.