افتتاح معرض الأنشطة التعليمية وتكريم أوائل التعليم الفنى بكفر الشيخ.. صور

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمعامل الحاسب الآلى بمركز التطوير التكنولوجى، التى تضم 70 جهازاً و 5 سبورات ذكية للعرض والكتابة وعرض الميديا لتطبيق فكرة المعرفة بهدف توسع مدارك الطلاب ومن ثم توسع الثقافة والعلوم، قائلاً " لن تتحسن الدولة إلا بالتعليم الجيد، وعلينا اغتنام الفرص والتكنولوجيا العلمية والتعليمية الحديثة، والتى لم تكن متاحة للأجيال السابقة ".
وفى لافته أخرى كرم المحافظ أوائل التعليم الفنى وهم "أمنية صبحي عبدالعاطي أبو سمره، الطالبة بالمدرسة الثانوية التجارية للبنات بسيدي سالم، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوى الفنى التجارى بمجموع 573 بنسبة 98.8%، والطالبة أماني حسان راشد، الطالبة بالمدرسة الثانوية الزراعية بدسوق لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الثانوى الفنى زراعى بمجموع 516 بنسبة 93.8%، كما كرم المحافظ نشأت أحمد خميس، مديرة مدرسة سيدي سالم التجارية للبنات، وذكرى عبدالمعطي عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم العام.
وأضاف الهابط، فور استلامها فقد وجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليملها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لاصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
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