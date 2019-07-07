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اعرف 7 معلومات عن قضية "أحداث عنف حلوان" بعد إلغاء الأحكام ضد المتهمين

الأحد، 07 يوليه 2019 02:45 م
اعرف 7 معلومات عن قضية "أحداث عنف حلوان" بعد إلغاء الأحكام ضد المتهمين دار القضاء العالى
كتبت هدى أبو بكر

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ألغت محكمة النقض، اليوم، الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان، وبذلك ستتم إعادة محاكمة المتهمين من جديد فى القضية.

وتأتى أبرز المعلومات فى هذه القضية:

1- وقعت أحداث العنف بميدان الشهداء بحلوان يوم 26 يوليو 2013، على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى. 

2 - بلغ عدد المتهمين فى القضية 16 متهما.

3 - أكتوبر 2015 بدأت محاكمة المتهمين

4 - أبرز الاتهامات: استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

5 - 17 أبريل 2016.. محكمة جنايات جنوب القاهرة، تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا بالقضية.

6 - 7 يوليو 2019.. محكمة النقض تقبل طعون المتهمين وتقرر إعادة محاكمتهم من جديد.

7 - سيتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحدد موعدا لبدء محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت حكم أول مرة.


محكمة النقض

أحداث عنف حلوان

الانضمام لجماعة إرهابية

محكمة الجنايات

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