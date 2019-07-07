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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 07 يوليه 2019 09:24 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم الأحد، منها مشاركة الرئيس السيسى في قمة أفريقية تاريخية بالنيجر وإعلانه سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء.

1
 

الرئيس السيسي يشارك في قمة أفريقية تاريخية بالنيجر ويعلن سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء

 

2
 

الحكومة تعلن بدء رفع سن المعاش بالتدريج لـ61 سنة عام 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

 

3
 

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إقامة الأجانب مقابل الاستثمار.. ورئيس البرلمان يؤكد: لا نشرع لبيع الجنسية المصرية ولن نخالف مقتضيات الأمن القومى

 

4
 

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة والعظمى بالعاصمة 36 درجة

 

5
 

التأمين الصحى الشامل: التزام كل الجهات بإخطار الهيئة ببيانات العاملين بها

 

6
 

 مكتب التنسيق تعلن شرط حصول الطالب على 70% من درجات اختبارات القدرات ليصبح لائقا

 

7
 

التضامن تعلن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 23 يوليو.. وتؤكد: آخر الأفواج يوم 4 أغسطس القادم

 

8
 

التموين: 8 عقود لإنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية بالمحافظات

9
 

شرم الشيخ تستعد لإستقبال أول رحلة شارتر من أذربيجان غدا بعد توقف سنوات

 

10
 

مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم رسمياً بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا

 


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