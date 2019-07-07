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اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات

الأحد، 07 يوليه 2019 01:30 ص
اعرف تخفيضات السكة الحديد للمعاقين ومرافقيهم خلال سفرهم × 9 معلومات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن التخفيضات الممنوحة للمعاقين ومرافقيهم خلال السفر بالقطارات ونسب التخفيض وكيفية الاستفادة من هذه التخفيضات.

1ـ هيئة السكة الحديد تمنح تخفيضا لذوى الإعاقة ومرافقيهم بنسبة 75% على تذاكر القطارات العادية (غير المكيفة).

2ـ منح تخفيضا لذوى الإعاقة ومرافقيهم بنسبة 50% على تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية والـ vip.

3ـ الاستفادة بالتخفيض يكون بموجب إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات.

4ـ المرافق للمعاق يستفيد بنفس التخفيض الحاصل عليه المعاق شرط أن يكون مثبت بالبطاقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى للمعاق.

5ـ التخفيض يسرى على الشخص ذوى الإعاقة ومرافقه حتى فى حالة ركوب القطار بدون حجز.

6ـ فى حالة ركوب المعاق ومرافق القطار بدون حجز يتم تحصيل قيمة 50% بالقطارات المكيفة و75% بالقطارات العادية من قيمة الأجرة الكاملة مقربة إلى أقرب جنيه.

7ـ لابد من إطلاع صراف التذاكر على بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من أحقية المعاق فى التخفيض الممنوح له مع تسجيل رقم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن على التذكرة وكذلك التأكد من إثبات المرافق على إثبات الشخصية بتلك البطاقة.

8ـ فى حالة وجود راكب يحمل تذكرة بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة أو 75% بالقطارات العادية ولا يحمل إثبات الشخصة الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى يتم تحصيل فرق الأجرة حسب درجات السفر والغرامة المقررة.

9ـ  وفى حالة وجود تذكرة مع المرافق وهو غير مسجل على إثبات الشخصية الخاص بالمعاق الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى يتم تحصيل فرق الأجرة منه حسب درجة السفر مع الغرامة المقررة.


السكة الحديد تمنح المعاقين ومرافقيهم تخفيض 50 بالقطارات المكيفة و75 بالعادى

اليوم السابع بلس

السكة الحديد

تخفيضات السكة الحديد

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