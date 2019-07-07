اعرفى أهمية تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل

كتبت فاطمة خليل

حمض الفوليك هو مجموعة فيتامينات ب وهو من أهم الفيتامينات التى يجب تناولها خاصة للمرأة الحامل، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد حمض الفوليك قبل وأثناء فترة الحمل، وفقا لموقع Healthy W A.

و تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل يقلل من خطر إصابة طفلك بعيب في الأنبوب العصبي (الحالات التي لا ينمو فيها العمود الفقري والدماغ والجمجمة بشكل صحيح).



ما هو حمض الفوليك ؟ حمض الفوليك هو مجموعة فيتامينات ب وهو ضرورى لنمو وتطور الخلايا الطبيعية، ويجب أن يكون جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي المعتاد ، لكنه مهم بشكل خاص إذا كنتى تخططين للحمل أو في الثلث الأول من الحمل بشكل خاص.

حمض الفوليك أطعمة تحتوي على حمض الفوليك تم العثور على حمض الفوليك بشكل طبيعي في: تم العثور على حمض الفوليك بشكل طبيعي في:

-الخضروات الورقية.

-الحبوب.

-البقوليات.

-خبز الحبوب الكاملة.

-عصير البرتقال.

إذا كنتى تخططين للحمل يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الغنية بحمض الفوليك ، ويجب عليك أيضًا تناول مكملات حمض الفوليك.

يمكن أن يساعد تناول نسبة عالية من حمض الفوليك على منع ما يصل إلى 70 % من عيوب الأنبوب العصبي أو العيوب الخلقية.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ، يوصى بتناول 0.5 مليجرام إضافي من حمض الفوليك أو حمض الفوليك يوميًا ، على الأقل:

-شهر واحد قبل الحمل.

-لأول 3 أشهر من الحمل.