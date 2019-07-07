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اضرار سمك البلطى على صحتك

الأحد، 07 يوليه 2019 05:00 ص
اضرار سمك البلطى على صحتك أضرار تناول سمك البلطى على الصحة - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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كثير من الناس يحبون تناول السمك البلطي بسبب أسعاره المعقولة، ومع ذلك زادت الدراسات العلمية من المخاوف بشأن محتوى الدهون فى السمك البلطى التى قد تجعلك تعيد النظر فى تناوله.

تعتبر الأسماك تقريبًا واحدة من أصح الأطعمة على الإطلاق، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الأسماك مثل السلمون وسمك التونة والسمك الأبيض تحتوى على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ووفقا لتقرير موقع "healthline" فإن الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي دهون صحية تقلل الالتهاب والدهون الثلاثية فى الدم، كما ارتبطوا أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

أضرار السمك البلطى

مواد كيمائية واضرار سمك الببطلى
مواد كيمائية وأضرار سمك الببطلى

 

1- يحتوى على أحماض أوميجا 6

الأخبار السيئة بالنسبة للبلطي هي أنه يحتوى فقط على 240 ملج من أحماض أوميجا 3 الدهنية لكل وجبة، أى أقل بعشر أضعاف كمية أوميجا 3 مقارنة بسمك السلمون، كما يحتوى البلطى أيضا على أحماض أوميجا 6 الدهنية أكثر من أحماض أوميجا 3.

 

الأحماض الدهنية أوميجا 6 مثيرة للجدل للغاية ولكن عموما تعتبر أقل فائدة من أوميجا 3، حتى أن بعض الناس يعتقدون أن أحماض أوميجا 6 الدهنية يمكن أن تكون ضارة وتزيد من الالتهاب إذا أكلت بكميات زائدة.

لذا يحذر العديد من الخبراء من تناول البلطى بشكل كبير إذا كنت تحاول تقليل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل أمراض القلب.

البلطى واضراره على صحتك
البلطى وأضراره على صحتك

 

2-  يتلوث البلطي بالمواد الكيميائية الضارة

ذكرت مقالة أن إدارة الأغذية والعقاقير رفضت أكثر من 800 شحنة من المأكولات البحرية من الصين فى الفترة 2007-2012 ، بما في ذلك 187 شحنة من البلطي.

واستشهدت بأن الأسماك لا تفي بمعايير السلامة، لأنها ملوثة بالمواد الكيميائية الضارة المحتملة، بما فى ذلك "بقايا الأدوية البيطرية والمواد المضافة غير الآمنة".

من بين تلك المواد الكيميائية مواد معروفة أنها تسبب السرطان وغيره من التأثيرات السامة لا تزال تستخدم فى زراعة البلطي الصيني على الرغم من حظر بعضها منذ أكثر من عقد.

سمك بلطى
سمك بلطى

 

3- بلطى المزارع تعرضك لبكتيريا السالمونيلا

مع استمرار نمو طلب المستهلكين على البلطى تقدم زراعة البلطي طريقة فعالة من حيث التكلفة لإنتاج منتج رخيص نسبياً للمستهلك.

ومع ذلك فقد كشفت عدة تقارير خلال العقد الماضي عن بعض التفاصيل المتعلقة بممارسات استزراع البلطى، فى أنها تحتوى على براز الحيوانات والتى قد تنقل البكتيريا مثل السالمونيلا الموجودة في نفايات الحيوانات، والتى أيضا يمكن أن تلوث المياه وتزيد من خطر الأمراض المنقولة بالغذاء.


اضرار سمك البلطى

اوميجا 6

التهابات الجسم

امراض القلب

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